محمد اسماعيل - القاهرة - 285 شيفا وألفين عامل.. شاهد مطبخ أكبر سفينة رحلات في العالم (صور)

كتبت - لمياء يسري:

يصعب كثيرًا تخيل طريقة إعداد الطعام داخل أكبر سفينة سياحية في العالم يوميًا لآلاف المسافرين، بطريقة مثالية.

نقدم لكم كواليس مطبخ أكبر سفينة في العالم، Royal Caribbean's Symphony of the Seas 23، وطريقة إعداد الطعام يوميًا، بحسب ما أوضح موقع "انسايدر".

يتكون فريق المطبخ من حوالي 1850 شخص، ويعملون غالبًا بين 10 و14 ساعة يوميًا لتقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء. ويبلغ عدد الطهاة فقط 285، أربعة طهاة لا يصنعون سوى الصلصات، وستة آخرين يركزون بالكامل على الحساء.

تحمل السفينة حوالي 30 طن من الطعام يوم السبت من كل أسبوع، تكفي لرحلة تستغرق 7 أيام، ويتطلب من العاملين درجة عناية فائقة للاحتفاظ بالطعام حتى لا يفسد.

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ويتم فحص جميع المواد الغذائية قبل تحميلها على السفينة، حيث يستبعد العاملون أي شيء غير متوافق مع معايير السلامة، وبعد الفصح يخزن الطعام داخل 20 غرفة بدرجات حرارة متفاوته بين التجميد أو التخزين الجاف.

بعد ذلك يقوم كبار الطهاة بتقديم قائمة بالوجبات، ثم يبدأ العاملون بتحضير الخضراوات وتقطيع اللحوم، ويتم وضعها في غرف خاصة تسهل عليهم استلامها.

ويتم إعداد الطعام لكل يوم من أيام الأسبوع في اليوم السابق، أما عملية الطهي فتكون في نفس اليوم، وتقدم السفينة 40 نوع من مختلف من الخبز يتم تحضيرها بالكامل في مطبخ السفينة، وكذلك 100 نوع مختلف من الحلويات يوميًا.

السفينة تحتوي على 12 مطعما، داخل كل منهم مطبخ خاص به بالإضافة إلى 3 مطابخ أخرى لتجهيز الطعام للمطابخ.

كما تحتوي غرفة الطعام الرئيسية على قائمة طعام مختلفة كل ليلة، تضم كل منها حوالي ثمانية مقبلات للاختيار من بينها. حيث يأكل حوالي 900 شخص في وقت واحد، وما بين 3000 و 4500 شخص في الليلة، وتتغير قائمة الطعام بحسب جنسية المسافرين على السفينة.