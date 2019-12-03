بوسي شلبي تحضر عزاء زوجة عبدالرحمن أبو زهرة

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الكاتبة سلوى الرافعي، في مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم.

وتوفيت سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، صباح الجمعة الماضية.

وأعلن الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة عبدالرحمن أبو زهرة، عن وفاة والدة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي، (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

وكان أبو زهرة، شيع جثمان زوجته من مسجد "النور" بالعباسية، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.