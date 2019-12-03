عيط في حضن بناته".. انهيار وبكاء عبدالرحمن أبو زهرة في عزاء زوجته

لم يستطع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة تمالك أعصابه، فور خروج ابنتيه مي وسحر، للاطمئنان عليه، أثناء تلقيهما العزاء في والدتهما الكاتبة سلوى الرافعي، وسرعان ما وقعت عينه عليهما، وانهمر في البكاء، ليحتضناه بقوة.

وبدت علامات الآسي والحزن، واضحة على الفنان لفراق حبيبته ورفيقة دربه.

وتوفيت سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، صباح الجمعة الماضية.

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وأعلن الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة عبدالرحمن أبو زهرة، عن وفاة والدة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي، (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

وكان أبو زهرة، شيع جثمان زوجته من مسجد "النور" بالعباسية، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.