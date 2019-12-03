"جدتي كانت أحن واحدة في الكون، هى التي سافرت مخصوص علشان تحضر ولادتي، كان لينا ذكريات كتير سوا".. عبارة وضحت من خلالها، سارة حفيدة، الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تفاصيل علاقتها بجدتها الراحلة.
وكشفت سارة خلال حديثها لـ"الوطن"، عمق العلاقة التي جمعت بينها وبين جدتها، قائلة: "كانت بتحكيلي تفاصيل علاقتها بجدو، وازاي عاشوا تفاصيل مع بعض، على الحلوة والمرة".
وأضافت حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: "هتفضل دايما في قلبي، ومعانا مهما غابت، ومقدرش أقول غير ربنا يرحمها ويغفرلها، ويصبرنا على فراقها"، مؤكدة: "ورثت حاجات كتير عنها منها الشكل".
وتوفيت سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، صباح الجمعة الماضية.
وأعلن الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة عبدالرحمن أبو زهرة، عن وفاة والدة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى، (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".
وكان أبو زهرة، شيع جثمان زوجته من مسجد "النور" بالعباسية، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.
وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لم يُحدد بعد موعد استقبال العزاء، في زوجته، بعد الوفاة مباشرة.
وقال "مكرم" لـ"الوطن"، إن عدم تحديد موعد العزاء حينها، يرجع إلى قرار عبد الرحمن أبو زهرة، بتأجيل العزاء، لحين وصول نجله من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة لـ'الوطن": "جدتي هتفضل دايما معانا مهما غابت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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