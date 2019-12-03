أسباب تكون المياه البيضاء في العين وطرق علاجها

يفاجأ العديد من الأشخاص، بوجود ماء أبيض على العين، قد يؤدي في بعض الحالات إلى ضعف في النظر وتغير سريع في درجة الرؤية، فضلًا عن صعوبة ممارسة الحياة اليومية كالقراءة والكتابة، والقيادة، أو مشاهدة التلفزيون .

الدكتور أشرف حسن سليمان استشاري جراحات القرنية والمياه البيضاء، شرح في بيان له اليوم، أسباب وأعراض تواجد المياه البيضاء على العين، وطرق علاجها كالتالي:

أسباب تكون المياه البيضاء فى العين

التقدم في العمر

المياه البيضاء الخلقي

الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري

الالتهاب السابق في العين

أعراض المياه البيضاء

تختلف الأعراض من مريض لآخر حسب نوعية المياه البيضاء، وكثافتها، ومكان تواجدها، إلا أن هُناك بعض الأعراض الرئيسية التي تتمثل في الآتي:

ضعف مستمر في نظارة القراءة

عدم وضوح الرؤية في المسافات البعيدة

وهج ليلي حول الإضاءة

صعوبة الرؤية الليلية

الشعور بوجود بخار على عدسة النظارة

علاج المياه البيضاء

3 طرق لعلاج المياه البيضاء

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- إزالة المياه البيضاء بجهاز الموجات فوق الصوتية وزرع عدسة لينة دقيقة عن طريق فتحات دقيقة داخل العين.

- إزالة المياه البيضاء بالفيمتو ليزر عن طريق ليزر الفيمتو ثانية، ومن ثم عمل فتحات داخل القرنية ثم فتحات في الكبسولة الأمامية لعدسة العين، وفي النهاية يتم تقطيع المياه البيضاء في نواة العدسة ثم إدخال جهاز الموجات فوق الصوتية وزرع عدسة لينة من داخل فتحة دقيقة.

- إزالة المياه البيضاء عن طريق فتحة جراحية كبيرة وهو ما يستلزم أخذ غرز بالقرنية، والتي يلجأ إليها في حالة أن تكون كثافة المياه البيضاء كبيرة.

وأضح الاستشاري في النهاية، أن هناك أنواع مختلفة من العدسات التي توضع داخل العين بعد إزالة الماء الأبيض، التي يتم تحديد نوعها حسب احتياجات المريض ومقاسات نظره، من خلال فحص خاص بمقاسات العدسات التي يتم إجراءه قبل العملية.

أنواع العدسات

وأشار الطبيب لأنواع العدسات التي يتم زرعها داخل العين، والتي جاءت على النحو التالي:

عدسات أحادية البؤرة

عدسات التوريك لعلاج الاستجماتيزم

عدسات متعددة البؤر تغني عن نظارة القراءة والمسافات

وأختتم الطبيب بيانه، بأن نسبة نجاح عملية المياه البيضاء تصل إلى 99%، وتستغرق فترة إجراءها بين 5 إلى 10 دقائق.