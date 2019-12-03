هبة وفا: المرأة تولت 25% من مقاعد البرلمان و20% بالوزارات ونواب المحافظين

قالت الدكتورة هبة وفا، مدير برامج تمكين المرأة، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الأعوام الماضية، شهدت حصول المرأة على مكاسب وحقوق كثيرة، بداية من الحقوق الدستورية، التي وصفتها بإنها فوق القانون.

وأضافت "وفا"، خلال حوارها مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، على فضائية Dmc، أن المرأة أصبحت تشارك في كل المناصب والوزارات، وتتولى حوالي 20% من الوزارات، ونائبات للمحافظين، مشيرة إلى أن 25% من المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية، تشغلها المرأة، مما يعد مبشرًا للغاية وفي انتظار المزيد.

وأكدت مدير برامج تمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ظاهرة العنف ضد المرأة، ظاهرة عالمية وليست مصرية، وأن منظمة الصحة العالمية للإحصاء، تشير إلى أن واحدة من كل 3 سيدات تتعرض للعنف يوميا، موضحة أن هذا يحدث في كل دول العالم بما فيها مصر.

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وأوضحت أن الدستور المصري أنصف المرأة وحماها من العنف، من خلال مادة كاملة تنص على ذلك.

وتابعت "وفا"، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا، بمحاربة العنف ضد المرأة، من خلال عدد كبير من المبادرات والسياسات والبرامج التوعوية، مشيرة إلى أن استراتيجية العنف ضد المرأة، التي جرى إصدارها بواسطة المجلس القومي للمرأة عام 2015.

وتأتي ضمن استراتيجية المرأة في عام 2030، والتي جرى إصدارها عام 2016، وتحتوي على محور "الحماية"، وقانون الختان، الذي صدر 2016، وكذلك تعديل القانون الخاص بالتحرش.