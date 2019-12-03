زعلهم وصالحهم بأغنيتين.. شعبان عبدالرحيم ينصر المرأة في أغانيه

نوع الفنان شعبان عبدالرحيم، في أغانية ما بين السياسية والشعبية والحماسية، كما تطرق في أغانيه للسيدات، حيث غنى لسجينات القناطر الخيرية، ولأهالي الشهداء، خلال مشواره الفني، وكان أخر ظهور له خلال تواجده في الرياض، على كرسي متحرك، إلى أن توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري.

وخلال لقاء قديم له، مع الإعلامية "سمر يسري"، في برنامج "مين فينا"، عام 2013، أعلن أنه ندم على غناء أغنيتين، إحداهما للسيدات وأخرى للرجال، فكانت الأغنية المخصصة للسيدات باسم "طظ فيكي"، والتي كانت موجهة للسيدات اللاتي يفتعلن المشاكل، "كنت عامل أغنية واضايقت منها كان اسمها "طظ فيكي"، كنت أقصد بيها واحدة عملت مقلب في جوزها أو حبيبها وكان كلماتها بتقول "طظ فيكي مش هفكر تاني فيكي"، الأغنية دي عملت مشاكل كتيرة بين المعجبات، عاتبوني وزعلوا".

حاول المطرب الشعبي تفادي الموقف الذي وضع به، فألف أغنية للرجال اسمها "اتخنقت منك"، "حبيت أراضي الجو بين الستات، ولما عملت الأغنية دي للرجالة الدنيا تأزمت أكثر، والستات والرجالة بدأوا يشغلوا الأغنيتين لبعض، وحد من صحابي هو ومراته، بقوا يشغلوا الأغنيتين لبعض".

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وفاة شعبان عبدالرحيم

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد ابنه لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وقال "عصام"، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، إنَّه يتواجد في مستشفى المعادي العسكري حاليًا، لإنهاء تصاريح الوفاة.

وأضاف نجل شعبان عبدالرحيم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّه من المُقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العصر، فيما لم يُحدد موعد الجنازة بعد.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.