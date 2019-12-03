بالقبلات والأحضان.. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تخفف عن والدتها

انهارت سحر ابنة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أثناء تلقيها عزاء والدتها، سلوى الرافعي، المقام في مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم.

وآزرتها ابنتها سارة، بالأحضان والقبلات، كمحاولة للتخفيف عنها، ووقفت بجوارها بكامل هدوءها تطيب خاطرها، مرتدية ملابس سوداء، بينما ارتدت والدتها إيشاربا باللون الأبيض.

وتوفيت سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، صباح الجمعة الماضية.

Advertisements

وأعلن الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة عبدالرحمن أبو زهرة، وفاة والدة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى، (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

وكان "أبو زهرة"، شيع جثمان زوجته من مسجد "النور" بالعباسية، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لم يُحدد بعد موعد استقبال العزاء، في زوجته.

وقال "مكرم" لـ"الوطن"، إن عدم تحديد موعد العزاء حينها، يرجع إلى قرار عبدالرحمن أبو زهرة، بتأجيل العزاء، لحين وصول نجله من الخارج.