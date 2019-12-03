لحماية البيئة.. علموا أبناءكم 9 عادات ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لمياء يسري:

يقلد الأطفال من حولهم بسرعة وسهولة، لذا يجيب على الآباء استغلال هذه الفكرة لتعليم أبنائهم عادات صديقة للبيئة، حتى يتمكنوا من التعامل مع ما حولهم بشكل أفضل.

نقدم لكم بعض العادات التي يجب أن يتعلمها الطفل ويتم تشجيعه عليها من أجل أن يكونوا أكثر وعيًا بالبيئة من حولهم، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

1- وسائل التواصل الاجتماعي

تعليم كيفية الترويج لأفكار إيجابية من أجل الحفاظ على البيئة ومشاركتها مع من حولهم في جميع أنحاء العالم.

2- الاحتباس الحراري

توعية الأطفال بأن السيارات تسبب الاحتباس الحراري والأذى للكوكب، بسبب زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وأن وسائل المواصلات التي تعتمد على الكهرباء هي الحل الأفضل للحفاظ على البيئة في المستقبل.

3- الحفاظ على المياه

تعليم الأبناء بضرورة توفير المياه، وإغلاق الصنابير المفتوحة بدون داعٍ، واستخدام الكمية التي يحتاجونها فقط دون إفراط.

4_رعاية الحيوانات

علموا أطفالكم ضرورة رعاية الحيوانات البرية، وتوفير الغذاء لهم، من أجل الحفاظ على التوازن البيئي، وتوعيتهم بعدم بأن الحيوانات لا يجب أن تشارك في ألعاب السيرك أو العروض الترفيهية.

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5- إعادة تدوير البلاستك

من الضروري اعادة استخدام المواد البلاستيكية بطريقة جديدة، وتذكيرهم أن البلاستيك لا يتحلل ويضر البيئة بشكل كبير ويسبب تلوث البحر، ما يضر بالتوازن على الكوكب.

6- الطعام الطازج

تعليم الأبناء أن أساليب الزراعة التقليدية باستخدام المواد العضوية هي الأفضل للحفاظ على البيئة لأننها أقلل ضررًا على الكوكب.

7- الزراعة

علموا أطفالكم أهمية زراعة الأشجار لصحتهم وللبيئة من حولهم.

8- إطفاء الأنوار

يجب تعليم الأطفال الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة واطفاء الأنوار في الأماكن التي لا يجلسون فيها.

9- التنظيف

تشجيع الأبناء على تنظيف مدينتهم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية الخاصة بالحفاظ على المدينة.