محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مادي غيث: يحتاج الجسم كمية معينة من المياه خلال اليوم تقدر بـ2.2 لتر، وهناك فوائد متعددة للمياه أبرزها المساعدة على فقدان الوزن ورفع معدلات الحرق في الجسم. لقراءة المزيد عن: لإنقاص الوزن.. أفضل 5 أوقات لتناول الماء على مدار اليوم (إنفوجرافيك).. اضغط هنــــا.

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