يعتبر طاجن محشي بالكوارع، من أكثر الطباق المفضلة لدى الكثيرين، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل طاجن المحشي بالكوارع، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير طاجن محشي بالكوارع كرنب أرز كزبرة خضراء بقدونس شبت بهارات ملح فلفل طماطم صلصة طماطم بصل ثوم Advertisements ليمون كمون مرقة جوزة الطيب كوارع زيت قرفة طريقة تحضير طاجن محشي بالكوارع - اسلقي الكوارع في ماء وملح وورق لورا وحبهان وبصل وجزر وكرفس - اخلي الكوارع من عضمها ثم اعيدي العضم مرة اخرى للشوربة - اضيفي ملح وفلفل للكوارع - في قعر الحلة افردي ورق الكرنب لعمل أرضية ثم رصى اصابع المحشي مع جزء من الكوارع المخلية طريقة حشو الكرنب - افرمي البصل والثوم باستخدام كبة كهربائية واخلطيهم مع الأرز، واضيفي الطماطم المكعبات مع صلصة الطماطم وافرميهم في الكبة ثم اضيفي الأرز والخضرة المفرومة واحشي أوراق الكرنب. - اضيفي شوربة الكوارع إلى حلة المحشي وضعيها على نار هادئة حتى تنضج ثم قدميها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن محشي بالكوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.