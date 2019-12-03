قد تصيب بالتوحد.. أدوية الباراسيتامول تضر بصحة الجنين أثناء الحمل

أوضحت دراسة جديدة أجراها مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة، أن أي أدوية تحتوي على مادة الباراسيتامول، يسبب تناولها أثناء فترة الحمل ضرر لصحة الجنين الجسدية والنفسية.

ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ميرور"البريطانية، علاقة بين تعرض الأطفال لأضرار الإصابة بالتوحد أو فرط الحركة الناجم عن نقص الانتباه وبين تناول الأدوية التي تحتوى على هذه المادة.

وأجريت الدراسة على قرابة 1000 امرأة حامل لاختبار تأثير الباراسيتامول على أجنتهن خلال فترة استمرت من عام 2012 إلى عام 2018.

وأظهرت النتائج، بأن واحداً من بين كل أربعة أطفال أصيبوا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وواحد من كل سبعة أطفال أصيبوا بالتوحد، في حين أصيب واحد من كل 25 طفلا بإعاقات نمو أخرى.