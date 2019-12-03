حرصت الفنانة هنا الزاهد، على تهنئة شقيق زوجها أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده الـ37، عبر خاصية "الاستوري"، على "انستجرام".
ونشرت صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، ظهر فيها كريم فهمي وزوجته، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب كريم".
كانت الفنانة هنا الزاهد، ذكرت خلال ظهورها في الإعلان الترويجي في برنامج "معكم"، "مشوفتش يوم عدل من بعد فرحي"، ويعد ذلك الظهور الأول للفنانة الشابة عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي.
ومرت الفنانة "هنا" ببعض الأزمات منذ زواجها منها تعرضها لوعكة صحية في شهر العسل، وفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 3 قلوب.. هنا الزاهد تهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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