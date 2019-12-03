حمدي الميرغني يستقبل مولودته الأولى.. وأشرف عبدالباقي: تمارا أجمل بنوتة

استقبل، منذ قليل، حمدي الميرغني نجم مسرح مصر وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، مولودتهما الأولى "تمارا". وجاء النجم أشرف عبد الباقي أول المهنئين، حيث نشر صورة جمعته بحمدي وزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتب عبد الباقي: "بقيت أبو تمارا يا حمدي، ألف مبروك حمدي وإسراء.. أجمل بنوتة تمارا". Advertisements كان احتفل نجم مسرح مصر حمدي الميرغني بزفافه على الفنانة إسراء عبد الفتاح، منذ عامين، وسط حضور عدد ضخم من مشاهير الفن، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

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