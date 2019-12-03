إسلام خليل من السعودية: مصدوم في وفاة شعبان عبد الرحيم وهعمله عمرة

أعرب الشاعر الغنائي إسلام خليل، الذي يتواجد في السعودية حالياً، عن صدمته الشديدة من نبأ وفاة صديقه الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، عن عمر ناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري.

وقال "خليل"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن "شعبان" نقل إلى المستشفى عقب ارتفاع درجة حرارته وإصابته بنزلة برد مؤخراً، لافتا إلى أنه عانى لعدة سنوات من ضيق حاد في التنفس، أصيب على آثرها بالغيبوبة عدة مرات.

وأشار خليل، الذي قام بتأليف أغلب الأغاني التي أداها "شعبولا"، إلى أنه ينوي تأدية عمرة على روح صديقه الراحل، خلال وجوده في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي وعدم تمكنه من حضور جنازة "صديق عمره" كما وصفه.

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد ابنه لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

Advertisements

وقال "عصام"، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، إنَّه يتواجد في مستشفى المعادي العسكري حاليًا، لإنهاء تصاريح الوفاة.

وأضاف نجل شعبان عبدالرحيم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّه من المُقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العصر، فيما لم يُحدد موعد الجنازة بعد.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.