• يُعدُّ فرز الملابس وتصنيفها ضمن مجموعات مناسبة، من الخطوات الضرورية الواجب القيام بها. مثلًا: فصل الملابس الصيفيَّة عن تلك الشتويَّة، وفصل ملابس الأطفال عن ملابس الكبار لتسهيل خزنها، وترتيبها، والحصول عليها عند الحاجة لها.

• قبل توضيب الملابس في الخزانة، هي تغسل وتُعطَّر وتُترك حتى تجفَّ في الشمس، ثمَّ لا تُكدّس داخل الخزانة.



نصائح لـ تعطير الملابس

الزيوت العطرية، مثل: زيت "اللافندر" والنعناع، بحيث يوضع بضع قطرات منها على دوائر القطن، التي توزّع في خزانة الملابس. علمًا بأنَّ الزيت العطري لن يعطِّر الملابس فحسب، بل سيحميها أيضًا من العثة. ويُفضَّل تغيير كرات القطن العطريَّة كلّ شهر لتظلَّ الرائحة قوية.

الصابون المعطّر ينشر رائحة ذكيَّة في الملابس، عند لفّه في قطعة قماش رقيقة ونظيفة، ووضعه بين الملابس أو في الأدراج أو في حقيبة السفر المليئة بالملابس المخزنة.

البيكنج صودا، مادة تمتصّ الروائح، وتحمي الملابس من العثة، وتجنبها الرائحة العطنة عند تخزينها طويلًا. وفي هذا الإطار، يُضاف بضع ملاعق منها في عبوة مفتوحة الغطاء أو ذات غطاء مخرم، وتوضع هذه الأخيرة داخل الخزانة.

نصائح لتعطير الملابس قبل تخزينها

نصائح لتعطير الملابس قبل تخزينها

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الورد المجفّف يُعطِّر الخزانة، ويمكن شراؤه جاهزًا أو تحضيره عن طريق مزج مجموعة من الزهور والأعشاب معًا، ووضعها في جانب من الخزانة أو درج الملابس، مع تغييرها كل شهر للحفاظ على الرائحة قويَّة.

الخلّ الأبيض، بحيث توضع ملعقة كبيرة منه وملعقة كبيرة من الماء، في زجاجة ذات رشَّاش، وترشّ داخل الخزانة، وتمسح بقطعة من القماش، وذلك حتَّى يحمي الخل الملابس من رائحة العطن والرطوبة في المستقبل.

العطر الشخصي المفضَّل، بحيث يرشّ بضع قطرات منه على دوائر من القطن أو المناديل، مع توزيعها داخل خزانة الملابس، لتظلَّ رائحة الملابس جذّابة طوال فترة تخزينها، مع تغيير القطن بصورة شهريَّة.

القهوة، التي يوضع كمّ من حبوبها في عبوة ذات غطاء مخرَّم بين الملابس، مع تغيير هذه الحبوب كلّ شهر.

الأعشاب المُجفّفة ذات الرائحة القويّة، مثل: "اللافندر" أو "الروزماري"، مع توزيعها داخل كيس قطن خفيف، ووضعه بين الملابس أو في الدرج... مع ضرورة تغيير هذها الكيس دوريًّا.

أعواد القرفة، التي توزّع داخل الخزانة أو الأدراج، مع تغييرها كلّ أربعة أسابيع للحصول على رائحة جميلة تدوم.

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