استعدي بعلاجات الجمال المميزة لاحتفالات شهر كانون الأول و"الكريسماس"

احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات على الأبواب وكذلك اقترب موسم الأعياد فهيا استعديكي تدخلي في الأجواء الاحتفالية، لا بد لك من تهيئة نفسك نفسياً وجسمانياً، ولن يتحقق هذا إلا بعد أن ترمي الهموم ومشاغل الحياة وراء ظهرك وتدخلي مكاناً هادئاً يوفر لك كل الرعاية والتدليل اللذين أنت بحاجة ماسة إليهما.

اخترنا لك صالون تيبس أند توز والذي يجمع تحت سقف واحد كل ما تبحثين عنه لإطلالة تخطف الأنفاس في موسم الأعياد واحتفالات العيد الوطني الإماراتي.

فمن أول علاجات المساج والفيشال إلى علاجات شد بشرة الجسم والوجه وتركيب الرموش وبالطبع جلسات تقليم الأظافر وتدليل اليدين والقدمين. بل يمكنك أيضاً اختيار ألوان علم دولة الإمارات لأظافرك، لتتحلي بإطلالة تناسب الأجواء الاحتفالية. ولا تنسي أيضاً تدليل شعرك بخدمات العناية بالشعر وتلوينه وتصفيفه. أما إذا أردت إطلالة جديدة تماماً، فلم لا تجربين ألوان البيكسل على شعرك وهي الفكرة الجريئة التي أطلقتها تيبس أند توز مؤخراً فميزة هذه الألوان أنها تستمر لفترة قصيرة ويمكنك اختيار أي شكل أو ألوان أو شعار تريدين إضافته إلى شعرك. هيا ابتكري إطلالتك لهذا الشهر.

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