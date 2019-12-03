تعرفي على أحدث خمس صيحات في إكسسوارات الشعر منها العقدة المرفوعى للأعلى

تنوعت اكسسوارات الشعر لهذا الموسم تنوعاً هائلاً، بداية من المجوهرات الفاخرة التي تُضفي طابعاً من الفخامة والرقي وصولاً إلى القماش المُصمم على شكل العقدة أو Bow الذي يُعطي طابع الرقة والمرح. ولذا جمعنا لك في هذا المقال مجموعة من أكثر اكسسوارات الشعر المُلفتة والمحببة إلينا هذا الموسم. أي ستايل تُفضلين؟

خصلات الشهر المُزينة بفصوص الجواهر

اكسسوار أنيق مستوحى من أزياء الديسكو المرحة، فقد أعطت علامة AREA الأمريكية شكلاً جديداً لخصلات الشعر المُزينة بالجواهر لموسم خريف وشتاء 2020 حيث ظهرت عارضات الأزياء على منصة العرض وهن يرتدين اكسسوارات الشعر الكريستالية والمطلية بالنحاس التي كانت متجانسة تماماً مع تسريحات شعرهن. فكانت إطلالتهن مُفعمة بالأنوثة ولها سحر جذاب، سيكون هذا الستايل من الاكسسوار مثالي جداً إذا قمت بتنسيقه مع فستان أسود قصير أو مع بدلة Tuxedo أنيقة.

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ستايل العقدة أو Bow

دائماً ما نرى فيض من الأجواء الرومانسية في عروض أزياء علامة Emilia Wickstead. فكان الاكسسوار الأبرز هذا الموسم هو العقدة وكانت مُثبتة على الرأس مع الشعر مرفوعاً لأعلى. فنتج عن هذا إطلالة شعر غاية في الأناقة والجمال. وقد زينت إيميليا شعر العارضات باكسسوار الـBows لموسم ربيع وصيف 2020 مما يعني أن هذا الاكسسوار سيظل رائجاً لفترة ليست بقصيرة.

ثبتي مشبك للشعر على ذيل الحصان الخاص بك

تصدرت علامة Oscar de la Renta عودة صيحة اكسسوار كان رائجاً ومُفضلاً لدى الكثيرات فيما مضى، وهو مشبك الشعر. والذي تم استخدامه لتسليط الضوء على الجزء العلوي من ذيل الحصان الأنيق. وكانت معظم القطع مستوحاه من ستايل الفينتاج، فكان منها ما هو أشبه باكسسوار البروش وآخر اتخذ شكل عناقيد الألماس والبعض كان مُصمم على هيئة صف من العملات الذهبية التي طُبع عليها وجوه لشخصيات تاريخية. نستطيع القول بكل ثقة بأن ستايل المجوهرات الكلاسيكية قد حصل على فرصة للظهور مرة أخرى بطريقة مميزة وعصرية.

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التيربون يسيطر من جديد

رأينا اكسسوار التيربون من الساتان الناعم يُزين رؤوس العارضات في عرض أزياء Kate Spade لمجموعة خريف وشتاء 2020. وبفضل الأزياء والفساتين المُصممة بنقوشات جلد النمر والورود، وجدنا طابع فترة السبعينات مُجسداً ببراعة، على الرغم من أن هناك بعض التصاميم من هذا التيربون الأنيق كان مشابه لما اعتادت أن ترتديه السيدات في فترة الأربعينات. ولكي تنسقي الإطلالة الساحرة والمميزة على الإطلاق، يمكنك تنسيق هذا التيربون مع فستان أنيق على طريقة Kate Spade.

حان الوقت لاختيار طوق الرأس

أصبح لدينا الموافقة الملكية الآن لاعتماد اكسسوار طوق الرأس أو headband، بعد أن رأيناه على الملكة رانيا ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون. وكات علامة Shrimps خير من أتقن إطلالة طوق الرأس من خلال تنسيق طوء الرأس المُزين بالفرو الصناعي مع الأزياء الشتوية المرحة ولكن الساحرة في الوقت نفسه والتي تمثلت في تصاميم الفساتين ذات الرقبة المربعة. فكانت إطلالة مثالية بدون شك.

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