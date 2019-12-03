محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: توفي الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، نقل على إثرها للمستشفى وأودع بالعناية المركزة، حسبما صرح الشاعر إسلام خليل. فما أسباب وأعراض الأزمة قلبية وطرق الوقاية والعلاج منها. لقراءة المزيد عن: الأزمة القلبية تنهي حياة شعبان عبدالرحيم.. تعرف على الأسباب وطرق الوقاية.. اضغط هنــــا.

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