هل علاقتك العاطفية سليمة نفسيا؟.. إليك 8 علامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتبر الحفاظ على نمط علاقة صحي وسليم وغير مرهق نفسيًا من الأمور الصعبة التي تحتاج بذل المجهود من الطرفين.

ويتساءل البعض أحيانًا إذا كان في علاقة سليمة وتستحق ما يبذله من مجهود أمام الطرف الآخر، أم لا.

نقدم لكم بعض العلامات التي تدل أنكم في علاقة صحية وسليمة، بحسب ما أوضح "برايت سايد".

1- أن تكون نفسك

تتميز العلاقة الصحية بأن تكون نفسك بأن تتعامل كما تحب دون أن تتجمّل، ولا تخجل من نفسك، وألا تتصرف بشكل آلي، وأن تكون أكثر راحة وأمانا.

2- تفاصيل اليوم

تستطيع مشاركته تفاصيل يومك وأفكارك الجديدة ببساطة وراحة، أي أن يكون شريك حياتك صديقا لك، دون أن يشعر تجاهك بالإزعاج.

3- الحديث عن آلام الماضي

يمكنك الحديث عن مشاكلك القديمة مع عائلتك أو أصدقائك أو أي مشكلة أخرى، وإجراء نقاش حولها.

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4- مشاركة الحساب المصرفي

يمكنك مشاركة حسابك والعكس مع شريك حياتك بمزيد من الثقة والانفتاح.

5- الحرية

الثقة كبيرة بينكما، ولا يتحكم أي طرف في تصرفات الآخر، أو يصبح محاصرًا له طيلة اليوم.

6- الإيميل

يمكنك ترك إيميلاتك وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك مفتوحة دون أي خوف أو إثارة للغيرة.

7- الأمان

أن تشعر دائمًا بالأمان مع شريك حياتك، أنه لا يؤذيك ولا يفكر في ذلك، ويقدم لك المساعدة المعنوية والمادية، ويقف إلى جوارك دائمًا.

8- الاعتراف بالخطأ

أن يعترف كل منكما بأنه مخطئ في حال حدوث مشكلة، فهناك ثقة كبيرة بينكما، وقدرة على تحمل المسؤولية، ولا أحد يلق باللوم على الطرف الآخر.