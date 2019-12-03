الموضة الرجالي هذا الشتاء: ألوان زاهية وبلوفر بـ"ياقة عالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل الجاذبية عنوان الموضة الرجالي هذا الشتاء؛ حيث تتألق الموضة بالألوان الزاهية والخامات اللامعة لتمنح الرجل إطلالة عصرية تخطف الأنظار.

خامات لامعة

وأوضح محرر الموضة الألماني سباستيان فولف أن الموضة الرجالي تمتاز هذا العام بألوان زاهية كالأحمر والأصفر والبرتقالي ودرجات الأزرق، بالإضافة إلى الدرجات الطبيعية كدرجات البني والرملي.

وأضاف فولف أن الموضة الرجالي تتألق أيضا بخامات لامعة ذات بريق خفيف أو قوي لتمنح الرجل إطلالة لافتة للأنظار تنطق بالفخامة والأبهة.

البلوفر

والبلوفر ذو الياقة العالية نجم الموضة الرجالي في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح الرجل إطلالة أنيقة وإحساسا بالدفء.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية سونيا جراو أن البلوفر ذا الياقة العالية يأتي هذا العام مصنوعا من صوف المارينو الفاخر أو الكشمير الفاخر، مشيرة إلى أن هذه الخامات الوثيرة تمتاز بطابع أنيق فخم من ناحية، وتتناغم مع إطلالة الطبقات المتعددة بفضل نحافتها من ناحية أخرى.

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وأضافت جراو أن البلوفر ذا الياقة العالية يكتسي بألوان محايدة كالبيج والرمادي والأسود أو يتألق بألوان زاهية كالأصفر، مشيرة إلى إمكانية الحصول على إطلالة جريئة تخطف الأنظار من خلال تنسيق الألوان المتباينة مع بعضها البعض.

فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق بلوفر يزهو باللون الأصفر مع بليزر يكتسي باللون الرمادي، بينما يمكن تنسيق بلوفر يكتسي باللون البيج مع بذلة تتألق باللون النبيذي.

الجلد

وقال خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس إن الجلد يمثل أحد الاتجاهات الرائجة بقوة هذا الموسم، مشيرا إلى أنه يتألق بصفة خاصة بالمظهر الرث "Used" ذي الطابع الجريء والمتحرر.

وأضاف تومكينس أن الجواكت الجلدية تتجمل بحليات من الفرو، والتي تزين الياقة مثلا.

المعطف قطعة أساسية

وأكد تومكينس أن المعطف يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للرجل العصري الأنيق، لافتا إلى أن المعطف المبطن بالزغب يشهد رواجا كبيرا هذا الموسم، بالإضافة إلى المعطف الصوفي الأكثر أناقة وفخامة، والذي يزهو هذا الموسم باللون النبيذي والأزرق الملكي.

وبالنسبة للإكسسوارات، أشار تومكينس إلى أن الشال يمثل نجم الموضة الرجالي هذا الموسم، خاصة الموديلات الطويلة للغاية، والتي يصل طولها إلى الأرض.