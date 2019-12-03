طريقة رسم العين بالأيلاينر... لنظرة محددة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - الأيلاينر، هو المستحضر الذي لا يمكن ان تستغني عنه المرأة مهما كان سنّها، حتى وإن كانت في سن العشرين أو في سن اللاثين او الاربعين. فالأيلاينر هو ذاك المستحضر الذي يعزز النظرة ويحدّدها. فتحصل المرأة على مظهر جذاب وآسر.



يبقى السؤال ما هي أفضل طريقة لرسم العين بالأيلاينر ؟

طريقة لرسم العين بالأيلاينر



إذا كنت من المبتدئات، ننصحك باتباع النصائح الآتية، من اجل رسم العين بالأيلاينر.

• طبّقي البودرة الحرة من اجل حماية الجفن من اي تلطيخات.

• اذا كانت يدك ترتجف، ننصحك باستخدام الأيلاينر الجاف بدلا من الايلاينر السائل، لان هامش الخطأ يصبح اقل.

• يمكنك الاستعانة باللاصق او ببطاقة كرتونية تضعينها عند الزاوية الخارجية من تحت العين، وذلك وفق خط افقي يتجه نحو الحاجب. بعدها قومي برسم خط أيلاينر.

• لدى رسم الأيلاينر، لا تقومي بشد الجفن باتجاه الزاوية الخارجية من العين، بل اتركي الجفن على حاله، وقومي بعملية الرسم.

• عند رسم خط الايلاينر، احرصي على مد الخط بشكل افقي لا تبالغي بالاتجاه صعودا تفاديا لارتكاب اخطاء، خصوصا اذا كنت مبتدئة.

• من الحيل السهلة لرسم العين بالأيلاينر، هو البدء برسم ثلاث نقاط متفرقة بمحاذاة خط الرموش العلوي. بعدها قومي برسم خط يجمع بين النقاط الثلاثة. يمكن البدء باستخدام قلم الكحل الجاف، ثم الانتقال لتحديده بقلم لأيلاينر السائل.



بعد التقيد بهذه القواعد، اليك طرق رسم العين بالايلاينر على الشكل الآتي:

رسم العين بالايلاينر



• طريقة رسم عين القطة:

سوف تحتاجين الى الملعقة لرسم الأيلاينر على هيئة عيون القطة. يكفي وضع الملعقة على الجفن لرسم الخط الأول، بعدها يتم رسم الخط الثاني على مسافة قريبة من الأول، وختامًا يتم تلوين ما بين الخطين.

• آيلاينر علوي بسيط: أبسط طريقة لرسم العين يكون برسم خط رفيع على الخط العلوي للرموش، بداية من الداخل إلى الخارج مع إنهاء الخط عند نهاية الرموش فقط. مرري الريشة مرتين او ثلاث، من اجل تحديد الخط على ان تتركي خط الرموش السفلي من دون تحديد أو قومي بتحديده بشكل خفيف جدا.



• أيلاينر الاطراف:

ينصح بهذا الخط من الايلاينر للمبتدئات وفي المكياج اليومي، لانه سيساعد في تحديد النظرة وتعزيزها. إذا كنت تعانين رموشا خفيفة، ننصحك باستخدام الأيلاينر عند الاطراف لانه سيساعد في تكثيف الرموش بمجرد تحديد أطراف العين.

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• الأيلاينر الكلي:

يبدأ هذا الخط من الزاوية الداخلية للعين باتجاه الزاوية الخارجية. يضفي هذا الايلاينر "لوك" الخمسينات على السيدة. ويعتبر من اساليب المكياج التي تعزز النظرة. يمكن ايضا رسم خط آخر من تحت العين.

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