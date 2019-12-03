أفضل ماسك للوجه لترطيب البشرة الجافة في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - تصاب البشرة خلال الشتاء بالجفاف، وقد يكون ماسك الوجه المرطب للبشرة هو الخطوة الأساسية التي يفتقدها روتين العناية بالبشرة الذي تتبعينه. إضافة الى أن الكثير من مشاكل البشرة بالإمكان معالجتها من خلال منح البشرة الترطيب الكافي بشكل يومي، إذ إن هذه الخطوة تعيد التوهج الى البشرة، وتكافح ظهور التجاعيد وتجعل البشرة ناعمة وأكثر ليونة وندية.
انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل ماسك للوجه لترطيب البشرة الجافة، فهو خيار مثالي لهذا الشتاء.
Caudalie Moisturizing Mask
إنه واحد من أفضل ماسكات الوجه التي تعالج البشرة وتحميها من الجفاف، لا سيما خلال الشتاء، فهو غني بزيت بذور العنب المغذي للبشرة، والذي يساعد في ترطيب البشرة الجافة في الأعماق، فيعيد إليها الليونة والنعومة. كما يشتمل على حمض الهيالورونيك الذي يعزز من الرطوبة داخل حاجز الجلد، مما يحافظ على بشرتك ناعمة ومتوهجة خلال أشهر الشتاء.
LUMENE Hydration Recovery Aerating Gel Mask
إنه ماسك للوجه خفيف الوزن وسهل التطبيق ويمنح البشرة الحساسة خصوصاً النعومة والترطيب الكافي من دون أن يسبب أي احمرار أو تهيج. وقد صُمم بتركيبة خفيفة سريعة الامتصاص، وستلاحظين نتائج فورية على البشرة من الاستخدام الأول.
Rodial Dragon’s Blood Hyaluronic Mask
يعمل ماسك الوجه هذا كمقشر طبيعي خفيف للبشرة، فهو يزيل التقشرات وخلايا الجلد الميت وأي شوائب يسببها الجفاف، مما يمنح بشرتك الانتعاش والإشراقة، ويقلل من الاحمرار والتهيجات التي تصاب بها البشرة نتيجة عوامل الطقس القاسية خلال الشتاء.
Kate Somerville Pink Plumping Mask
يتميز ماسك الوجه هذا بتركيبته الغنية بالمكونات الطبيعية المغذية والمرطبة للبشرة، في مقدمها حمض الهيالورونيك الذي يتغلغل داخل البشرة ليمنحها الترطيب اللازم، والذي يمتلك أيضاً خصائص مكافحة لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، فيترك بشرتك أكثر نعومة وشباباً وذات مظهر مشرق وجذاب.
L'Oréal Paris Revitalift Filler Hyaluronic Acid Re-Usable Sheet Face Mask
يحتوي ماسك الوجه هذا من لوريال على كمية كبيرة من حمض الهيالورونيك الذي يضخ البشرة بالترطيب اللازم ويمنع إصابتها بالجفاف والتقشر خلال الشتاء، إضافة الى أنه يعمل على ملء الخطوط الدقيقة والتقليل من تجاعيد الوجه، ليترك بشرتك ناعمة كالحرير وأكثر حيوية وشباباً.
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