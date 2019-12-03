أبرز صيحات مناكير شتاء 2020..رسومات جلد الثعبان والميتالك اللامع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - دخول موسم شتاء 2020 سوف يكشف لنا عن الكثير من الصيحات الجريئة والمختلفة بعالم رسومات مناكير الأظافر، والتي يمكنكِ اعتمادها للمناسبات المختلفة والمميزة هذا الموسم.



وإليكِ أبرز صيحات رسومات مناكير شتاء 2020، لاطلالة غير تقليدية.



رسومات جلد الثعبان

رسومات جلد الثعبان



بالمناسبات الليلية يمكنكِ اختيار هذه الرسومات الملهمة المستوحاة من شكل جلد الثعبان، لامعة بألوان مختلفة مثل الذهبي النحاسي، والأخضر العشبي، لاطلالة جريئة وغير تقليدية.



رسومات بسيطة من الميتالك

رسومات بسيطة من الميتالك



أما إذا كنتِ تفكرين في رسومات ميتالك بسيطة، أبسط ما يمكنكِ اعتماده هو اختيار المناكير الميتالك، ولكن اعتمديه بأكثر من لون مختلف كالأسود والنحاسي، للمسة متناغمة أكثر.



المناكير بألوان اليقطين الشتوية

المناكير بألوان اليقطين الشتوية



لون الأصفر اليقطيني من الدرجات التي نعشقها بموسم الشتاء، بخاصة وأنّ تلك الفاكهة لا نجدها إلا بهذا الموسم البارد، يمكنكِ اعتماد المناكير بهذا اللون نفسه، مع تلك اللمسة المميزة للخرز باللون نفسه على مقدمة الأظافر من الداخل.



صيحة المناكير برسومات جلد النمر

صيحة المناكير برسومات جلد النمر



بالطبع كلنا نعرف كيف هيمنت موضة رسومات جلود الحيوانات على عالم الموضة، فلِمَ لا تطبقينها بصيحات الأظافر، والتي تمنحكِ مظهرًا دافئًا ومترفًا، في ليلة باردة طبقيها، لاطلالة تخطف الأنظار.

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المناكير المستوحى من قماش التويد الدافىء

المناكير المستوحى من قماش التويد الدافىء



كذلك لفتنا المناكير المستوحى في رسمته من قماش التويد الدافىء، وهو إحدى الخامات التي برزت بشكل كبير هذا الموسم، خلال عروض دار شانيل للازياء، فيمكن مع معطف الأنيق من هذه الماركة، اعتماد هذا الشكل من رسومات المناكير.

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