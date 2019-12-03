10 استخدامات مذهلة لزيت اللافندر لجمالِك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - اللافندر من الزيوت الطبيعية الطيارة، والتي لها رائحة قوية تمنح الجسم إحساسًا منعشًا، بالإضافة إلى فوائده المذهلة للبشرة، فهو يحتوي على مضادات الالتهابات وكذلك مضادات للبكتيريا.



كما يساعد اللافندر على الحماية من حساسية أشعة الشمس، ويوحد لون البشرة، ويساعد على التئام الجروح، والشعور بالاسترخاء.

استخدامات مذهلة لزيت اللافندر لبشرتِك:





- استخدميه لـ ترطيب البشرة، من خلال إضافة 3 قطرات منه على الحليب الدافىء، وبقطعة قطنية مبللة يمكنكِ وضعها على وجهكِ قبل النوم، لترطيب البشرة ونعومتها.



- استخدامه للبشرة الأربعينية لأنه يساعد على شدّ التجاعيد، عن طريق اعتماده مع الخميرة الطبيعية، بوضع قطرات بسيطة منه، مع الماء الدافىء، وتركه على الوجه لمدة ربع ساعة ثم شطف الوجه بالماء.



- مناسب لبشرة الصبايا المراهقات، يمكنكِ استخدامه عن طريق وضع 3 قطرات منه مع الزبادي، ووضعها على البشرة، لترطيب الوجه وحمايته، والمحافظة على نضارته.



- يحميكِ من لدغات الحشرات والبقع التي تسببها على الجسم، فزيت اللافندر له رائحة نفّاذة تمنع الحشرات من التقرب منكِ.

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- الاسترخاء أثناء الاستحمام، ضعي بعض القطرات منه في حوض الاستحمام للشعور بالنعومة للجلد والبشرة، وكذلك الإحساس الرائع بالاسترخاء.



- يعالج تشققات القدمين ويمنحكِ رائحة منعشة، ضعي 3 قطرات منه مع ملعقة صغيرة من الغليسرين، ودلكي به بشرة قدميكِ قبل النوم، ثم اشطفيها بالصباح الباكر.



- استخدميه كمنظف رائع للوجه، لأنه يعمل على تفتيح المسام ويخلّصكِ من الأوساخ والأتربة، استخدمي 7 نقاط منه السكر البني، واشطفي به الوجه بعد تعريضه للبخار.



- أساسي في زيت المساج الخاص بكِ، ضعي بضع القطرات منه في زيت المساج الأساسي الخاص به، لأنه يعمل على تنعيم الجسم، وكذلك يترك رائحة منعشة على الجلد.

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- لنعومة اليدين استخدمي 3 قطرات من زيت اللافندر مع ملعقة من ماء الورود، وملعقة من عصير الليمون، وضعيه على اليدين واتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم اشطفي يديكِ بالماء.



- لنعومة الأظافر، اخلطي 5 قطرات من زيت اللافندر مع زيت الزيتون، وضعيه على الأظافر لمدة نصف ساعة، 3 مرات في الأسبوع لأظافر لامعة ولونها وردي.

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