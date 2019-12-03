الحلول الكاملة لمشاكل الشعر المتعددة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - يعاني الشعر مع تغير الفصول، من مجموعة من أسوأ المشكلات التي تسببها التغيرات المناخية، والتي تتطلب عناية دقيقة ومركزة لتجنبها أو معالجتها بعد حصولها، لذلك تقدم لكِ أخصائية الشعر رنا المصري في ما يلي، بعض الحلول للعناية بشعرك والتخلص من المشاكل التي يمكن أن تواجهك.

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1. تجنبي الاستحمام بالماء الساخن:

نصائح لحل مشاكل الشعر

الاستحمام بالماء الساخن وإهمال ترطيب الشعر، عاملان أساسيان في إضعاف بصيلات الشعر، وأول خطوة لحل المشكلة هي تغيير تلك العادات وتجنّبها تماماً.



2. شعرك يتساقط:

نصائح لحل مشاكل الشعر

إذا لاحظت أنك تفقدين كميات كبيرة من شعرك، بخاصة أثناء الاستحمام، فقد يكون ذلك مؤشراً لمشكلة في فروة الرأس، ويمكنك علاجها بعجن طحين الحبة السوداء مع عصير الجرجير وملعقة من الخل المخفف وفنجان من زيت الزيتون، ويدلك الرأس بذلك يومياً مساءً، مع غسله يومياً بماء دافئ وصابون. ولنمو شعر الرأس والحاجبين والأهداب، قومي بدهن زيت الخروع ثلاث مرات في الأسبوع من دون أن يصل الزيت إلى داخل العين.



3. شعرك باهت وفقد لمعته:

نصائح لحل مشاكل الشعر

قد تجعل الأجواء القاسية شعرك بلا لمعة، ولا حياة، أو ملبداً، وذلك يعود الى سوء الدورة الدموية في فروة الرأس، لذلك يجب استعمال "السيروم" المناسب لشعرك بعد غسله، وعند تصفيفه، ليعيد إليه اللمعة المفقودة، وتجنبي استعمال فرشاة الشعر البلاستيكية أو ذات الشعر النايلون، واستبدليها بفرشاة مصنوعة من الخشب وذات الشعر الطبيعي.



4. شعرك أصبح جافاً:

نصائح لحل مشاكل الشعر

درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة تدمر الشعر، فيفقد طراوته الطبيعية، ويصبح أكثر حساسية وقابلية للتلف. ولترطيبه يمكنك تطبيق القناع التالي: خلط حبة أو حبتين من الأفوكادو مع صفار بيضتين، وعلبة زبادي (روب)، ومجموعة زيوت (لوز- خروع - براشوت)، في الخلاط، من ثم يوضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة إلى ساعة تقريباً.



5. شعرك يتقصف:

نصائح لحل مشاكل الشعر

السيدات اللواتي يطلقن شعرهن طويلاً أكثر عرضة لتقصف نهايات الشعر عند الاحتكاك بياقات قمصانهن، لذلك عليك رفع شعرك قدر الاستطاعة حتى تحافظي على أطرافه.

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6. شعرك يعاني من القشرة:

تعاني نساء كثيرات من مشكلة القشرة، ولكن يمكن معالجتها باستخدام عصارة الصبار الفعالة في ذلك، بخليط متجانس مكون من فنجان من زيت الزيتون، ونصف فنجان من زيت الخروع، وعشر نقاط من عصارة الصبار، تدهن فروة الرأس بهذا الخليط مرة كل مساء عند النوم ولمدة أسبوع.



7. تطاير الشعر:

إذا كنت تعانين من مشكلة تطاير الشعر، فالحل هو انتقاء ملطف لما بعد الاستحمام، وتطبيقه على شعرك قبل تسريحه نحو الأسفل.

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