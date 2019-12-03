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الجمبسوت البراق لسهرات نهاية العام من النجمات العربيات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - في حال كنتِ تفكرين باطلالات مميزة ومختلفة لسهرات نهاية العام أو سهرات شتاء 2020، ننصحكِ باعتماد تصميمات الجمبسوت البراق، التي رأينا الكثيرات من النجمات العربيات فيها في مختلف المناسبات، لا سيما وأنّ هذا النوع من الجمبسوت مثالي للسهرات المسائية، على اعتبار أنه من القطع الأنيقة التي توحي بالفخامة، كما أنه عصري وأكثر تميزًا من فساتين السهرة، وقد شاهدنا منه تصميمات مختلفة ومتنوعة من ناحية القصات والألوان، وجمعنا لكِ بالصور الجمبسوت البراق من اطلالات النجمات العربيات، لتستوحي بعض الأفكار لسهرات نهاية العام.

 الجمبسوت الأبيض لعروس 2020 على طريقة النجمات


نانسي عجرم في الجمبسوت البراق باللون الأبيض

 

نانسي عجرم في جمبسوت براق باللون الأبيض
نانسي عجرم في جمبسوت براق باللون الأبيض


نانسي عجرم من النجمات اللواتي تميزن في اطلالاتهنّ في الجمبسوت عبر السنوات، لكنها مؤخرًا أطلت في لوك مشرق، اختارت فيه جمبسوت براقًا باللون الأبيض، قصته ناعمة وشبابية مع أكمام قصيرة وياقة مفتوحة على شكل حرف V، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، وبعض المجوهرات الماسية الناعمة.
 


نجوى كرم في اطلالة مسائية أنيقة في الجمبسوت البراق

 

نجوى كرم أنيقة في جمبسوت أسود براق
نجوى كرم أنيقة في جمبسوت أسود براق


شاهدنا لـ نجوى كرم عددًا كبيرًا من الاطلالات اللافتة في الجمبسوت في مختلف المناسبات، ومما لا شك فيه، أنّ هذه القطعة تُعتبر المفضلة في خزانة نجوى، وهنا كانت قد تألقت في لوك مسائي مميز في جمبسوت براق باللون الأسود، تصميمه ناعم من دون أكمام مع أرجل عريضة، وقد نسقت معه حقيبة كتف من الجلد باللون الأسود، وسوارًا ماسيًّا لافتًا. 

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جمبسوت من وحي فنانات مهرجان الجونة


درة زروق في جمبسوت براق باللون الفضي

 

درة زروق في جمبسوت براق باللون الفضي
درة زروق في جمبسوت براق باللون الفضي


درة زروق تميزت باطلالاتها على السجادة الحمراء وفي المناسبات الرسمية، وهنا اختارت جمبسوت براقًا بتصميم مبتكر باللون الفضي، مزينًا بما يشبه الرداء حول الخصر وله كشكش على الكتف، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش براقة باللون الفضي أيضًا.
 


هند صبري في جمبسوت ملون براق

هند صبري في جمبسون ملون من الترتر
 هند صبري في جمبسون ملون من الترتر



هند صبري اعتمدت الجمبسوت البراق بأسلوب شبابي، حيث إنها اختارته من الترتر الملون بقصة واسعة، وقد نسقت من فوقه جاكيت بليزر طويلًا أسود، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ وحقيبة كتف صغيرة، وعقد ذهبي ناعم.

الجمبسوت البراق كان خيار النجمات العربيات في مختلف المناسبات، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ، لتتألقي في سهرات نهاية العام في هذه القطعة المميزة.

 

جمبسوت كاجوال للمحجبات من الفاشينيستا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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