الجينز بأسلوب نانسي عجرم العصري

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - تختار نانسي عجرم اطلالات لافتة ومميزة في مختلف المناسبات، وقوامها النحيف يساعدها في خياراتها وفي تنسيق صيحات الموضة بأساليب أنيقة، ومن بين القطع التي لا تستغني عنها نانسي في مختلف المشاوير، هي بنطلون الجينز وقد شاهدناها فيه في مناسبات مختلفة منها الرسمي ومنها الكاجوال، وقد نسقته بأساليب عصرية وكاجوال، وفي حال كنتِ من محبات الجينز استوحي من نانسي عجرم بعض الأفكار في هذه القطعة العملية.
تنسيق مواكب للموضة في الجينز اعتمدته نانسي عجرم
شاهدنا نانسي عجرم مؤخرًا وقد نسقت لوك مواكبًا للموضة في الجينز، الذي اختارته بقصة مستوحاة من التسعينيات باللون الأزرق الفاتح، مع شق على الركبة، وقد زينت خصره بحزام أسود مرصع بالمسامير المعدنية، وأكملت اللوك بتيشرت من القطن الرمادي وجاكيت جلد أسود، وحذاء كاحل مزين بالربطات وشنطة يد كبيرة من الجلد.
الجينز والبليزر بأسلوب نانسي عجرم
اطلالة ناعمة في الجينز اعتمدتها نانسي عجرم في إحدى المناسبات المسائية، وقد اختارته بقصة سكيني باللون الأزرق الداكن، وقد نسقت معه تيشرت باللون الأبيض وجاكيت بليزر قصير من التويد باللون الرمادي، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من الجلد الأبيض والبلاستيك، وشنطة يد من شانيل Chanel باللون الأحمر.
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لوك صباجي في الجينز نسقته نانسي عجرم
الجينز من القطع الصباحية العملية، وهنا نسقته نانسي عجرم بأسلوب شبابي، حيث إنها اختارته بقصة ضيقة باللون الأزرق مع سويتر ناعمة باللون البيج، ووشاح أزرق من لويس فويتون Louis Vuitton وحذاء رياضي أبيض ونظارات شمسية عصرية.
اطلالة مسائية رسمية في الجينز
أصبح بإمكاننا تنسيق الجينز لمختلف المناسبات بما فيها المناسبات المسائية الرسمية أيضًا، مثل نانسي عجرم التي تألقت هنا بلوك مميز في الجينز الأزرق السكيني، والذي نسقت معه توب سهرة من المخمل الأسود، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ أحمر، وأقراط شراريب لافتة باللون الأحمر أيضًا.
الجينز كما نسقته نانسي عجرم في مناسبات مختلفة بأساليب عصرية منها الرسمي ومنها الكاجوال، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار التي تعجبكِ.
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