شاهدي جميع إطلالات النجمات في حفل British Fashion Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - أُقيم مساء أمس في لندن حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية British Fashion Awards لعام 2019، والذي يُعتبر من أهم الجوائز الخاصة بالموضة في العالم، وقد حضره عدد كبير من نجوم العالم من مجالات فنية مختلفة، وقد شاهدنا على السجادة الحمراء الخاصة به العديد من الاطلالات، منها التي كانت موفقة ومنها التي كانت مخيّبة للآمال، وقد تنوعت خيارات النجمات بين فساتين السهرة والبدلات الرسمية، والجمبسوت والفساتين القصيرة وغيرها، وإليكِ بعض أبرز هذه الاطلالات.

ميغان ماركل تصدم الجميع بفستانها وإطلالات غريبة في The Fashion Awards



ريهانا في اطلالة باللون الأزرق من فينتي:

ريهانا في اطلالة من فينتي





ريهانا حضرت الحفل، وقد اختارت لهذه المناسبة تصميمًا من علامته التي أطلقتها فينتي Fnety مؤخرًا، وكان التصميم عبارة عن فستان ميدي من الساتان باللون الأزرق، ومن فوقه ترانشكوت من قماش الأورغانزا من اللون نفسه، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الأخضر الفاتح ومجوهرات ماسية بارزة.





جوليا روبرتس في جمبسوت براق من أرماني:

جوليا روبرتس متألقة في جمبسوت من ارماني



جوليا روبرتس Julia Roberts كانت من الأكثر أناقة في الحفل، حيث تألقت في اطلالة جمعت بين الأنوثة والعصرية، وقد اختارت جمبسوت أسود براقًا من أرماني Armani بقصة ناعمة، وقد نسقت معه حذاءً وحقيبة كلاتش باللون الأسود، وأقراطًا مرصعة بأحجار باللون الأخضر، أضافت من خلالها لمسات حيوية موفقة للوك.

بالصور: أجمل وأسوأ اطلالات النجمات في حفل جوائز الموضة

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إيميليا كلارك مشرقة في اطلالة باللون الأصفر:

ايمليا كلارك في فستان أصفر من سكياباريلي





حضرت النجمة الشابة إيميليا كلارك Emilia Clark حفل الـ British Fashion Awards في اطلالة مشرقة، كانت أيضًا من ضمن الأجمل، عبارة عن فستان باللون الأصفر الميتالك من دار سكياباريلي Schiaparelli قصته مميزة من الأعلى، وأكمامه طويلة منسدلة على الأرض، أطرافها مزينة بالريش الناعم، وقد نسقت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ ومجوهرات ناعمة.





كايت بلانشيت في فستان من أرماني:

كايت بلانشيت في فستان من ارماني





كايت بلانشيت Kate Blanchett التي عودتنا على اطلالاتها المبهرة على السجادة الحمراء، خيّبت آمالنا هذه المرة، باختيارها لهذا الفستان من أرماني Armani، الفستان بحد ذاته أنيق، لكن سبق أن شاهدناها في اطلالة مشابهة له منذ سنوات، وكذلك اللون لم يناسب بشرتها ولون شعرها الأشقر، وقد افتقرت الاطلالة بشكل عام لعنصر الإبهار.





روزي هنتيغتون وايتلي في فستان من بوتيغا فينيتا:

روزي هنتيغتون وايتلي في فستان من بوتيغا فينيتا



دائمًا ما تكون اطلالات روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley الأجمل والأكثر أناقة، لكنها لم توفق في خيارها مساء أمس، حيث اختارت فستانًا من الترتر الذهبي البراق من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، قصة الفستان بدت غير مكتملة ولا سيما عند منطقة الصدر، وعند الخصر بدا الفستان واسعًا وقماشه مجعدًا، لكنها مثل العادة بدت مشرقة وجميلة.

من حصد جوائز British Fashion Awards لعام 2018؟



جمعنا بالصور جميع اطلالات النجمات العالميات في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية British Fashion Awards لعام 2019، شاهديها واختاري الأكثر والأقل أناقة برأيكِ.