كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - ابتسام تسكت من النجمات الشابات، اللاتي يتمتعن باطلالة أنثوية جذابة، خاصة عندما ترتدين القفطان المغربي، الذي تعتز فيه بأصولها المغربية، وتُنوع ابتسام بين موديلات القفاطين المختلفة لاطلالة متجددة في كل مرة.



واخترنا لك في الخليج 365.نت مجموعة من قفاطين غاية في الأنوثة على طريقة ابتسام تسكت.



القفطان المخملي المزين بالورود على طريقة ابتسام تسكت

القفطان المخملي المزين بالورود على طريقة ابتسام تسكت





ذوق المغنية ابتسام تسكت ينعكس بشكل واضح على خياراتها الأنثوية المختلفة، كهذا القفطان المخملي المزين بالورود الملونة المختلفة، مع حزام الخصر الذهبي المطرز مع الفستان.



يناسب أكثر الصبايا صاحبات جسم الساعة الرملية، والصبايا المراهقات في الحفلات الكبيرة.





القفطان الأسود الفخم مناسب لكل الفتيات

القفطان الأسود الفخم مناسب لكل الفتيات





أما هذا الموديل باللون الأسود الفخم، فهو مناسب أكثر للصبايا صاحبات الجسم الممتلئ، خاصة إن كنت تحبين الذوق الفخم مع اللمسات الأنثوية، وحزام الخصر البسيط والرفيع لاطلالة أنثوية، كما أن تصميمه يجعل الجسم يبدو كالساعة الرملية، خاصة مع الكعب العالي، يمكنك اختياره باللون الأسود.



القفاطين البراقة للحفلات الكبيرة

القفاطين البراقة للحفلات الكبيرة



لفتنا هذا الموديل الأنيق للقفطان البراق من ابتسام تسكت، يمكنك اعتماده لحفلات نهاية العام، التي سنقبل عليها بهذه الفترة، ويمكن أيضاً أن تستلهمي تسريحة الشعر الجذابة المرفوعة مع الموديل الفخم لهذا القفطان.

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القفطان باللون الأبيض الثلجي

القفطان باللون الأبيض الثلجي





هذا اللون سيبدو جذاباً للصبايا بعالمنا العربي، لأن تلك الدرجة تحديداً مثالية لصاحبات البشرة الخمرية، مع التطريزات الفخمة، وحزام الخصر، الذي تشتهر به موديلات القفاطين، يمكنك اعتماده بكل ثقة.



القفطان المفتوح من الأمام بألوان الروز

القفطان المفتوح من الأمام بألوان الروز



من الموديلات الأنيقة، التي تناسب الصبايا هي القفاطين المفتوحة من الأمام مع بطانة، هذا التصميم يكون أكثر عملية عن باقي الموديلات الأخرى، ويكون أقرب في تصميمه للفساتين، كهذا القفاطن الروز من ابتسام تسكت.



في هذا الألبوم إليك مجموعة من القفاطين بلمسات أنثوية من المغنية ابتسام تسكت.

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