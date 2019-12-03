ميهو أوتاني.. أول سيدة تقود مدمرة بحرية في اليابان

أصبحت ميهو أوتاني، أول سيدة تتولى قيادة مدمرة يابانية من طراز "إيجيس" وتعهدت بأن تقدم نموذجا يحتذى لباقى السيدات في سلاح البحرية.

وقالت ميهو أوتاني، في كلمة أمام طاقم المدمرة "ميوكو" البالغ عددهم 300 فرد أنها تتوقع منهم أن يقوموا بمهامهم بدون تردد وذلك في مراسم تولي قيادتها المدمرة التابعة لقوة الدفاع الذاتي اليابانية في قاعدة ميازورو بمقاطعة كيوتو.

وأضافت عقب مراسم تسلم القيادة "أنه لشرف عظيم أن أصبح أول قائدة سيدة لمدمرة من طراز ايجيس، وأود أن أفكر في كيفية جعل هذا الأمر أتجاها عاما، حيث إنني اعتقد أن هناك عددا متزايدا من النساء قادرات على تولى مثل هذه المهمة في الوقت الحالي".

يذكر أن أوتانى تخرجت من أكاديمية الدفاع الوطني اليابانية في عام 1996 كواحدة من السيدات الأوائل اللائي يتخرجن في الأكاديمية وكانت أول سيدة تتولى قيادة سفينة تدريب في عام 2013.