لهذا السّبب عليكِ الإستثمار في الأحذية الرياضية محدودة الإصدار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلك الأحذية الناتجة عن شراكات أشهر العلامات التجارية، والتي غالبًا ما تُتاح في إصدارات محدودة قيمة وضخمة في سوق إعادة البيع، فقبل طرحها يتم ترويج تاريخ إصدارها لأشهر طويلة، وبعد طرحها تُباع في دقائق. وهنا يأتي دور متاجر إعادة بيع الأحذية، حيث يتم بيعها بأسعار مهولة وغير متوقعة مما يؤدي إلى قفزة هائلة في الأسعار.

وتعمل متاجر إعادة بيع الأحذية الرياضية الشهيرة مثل Stock X و Goat على سد الفجوة بين العملاء المتعطشون لشراء القطع المميزة المعروفة أيضًا باسم "hypebeasts" وندرة هذه الأنماط، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الأحذية إلى مئات أو آلاف الدولارات أو أكثر، حسب الطلب.

فيما يلي أبرز الأحذية الرياضية محدودة الإصدار من أقوى العلامات التجارية، والتي تضاعفت أسعارها في سوق إعادة البيع:

مجموعة Sacai x Nike

هذا التعاون بين شركة نايكي والعلامة التجارية اليابانية ساكاي مثال رئيسي لهذه الظاهرة، وقد شمل زوجين من أحذية نايكي مدمجين معًا، والنتيجة حذاء واحد بتفاصيل مزدوجة، بدءًا من الشعار إلى الأربطة واللسان، وتأتي في عدة نسخ، وبلغ سعرها الأصلي 140 دولارًا أمريكيًا إلى 160 دولارًا أمريكيًا في متاجر نايكي.

لكن يمكنكِ الآن العثور عليها في متاجر إعادة البيع مثل Stadium Goods و Goat و StockX مقابل 300 دولار أمريكي، وهناك بعض النسخ التي يبلغ سعرها 800 دولار أمريكي.

مجموعة Nike Travis Scott x Air Jordan 1

تصاميم هذا التعاون ظهرت أصلاً على متجر نايكي الإلكتروني مقابل 175 دولارًا أمريكيًا، ولكن إذا كنتِ تريدين الحصول على زوج الآن، فإن متجر StockX يعرضها للبيع بحوالي 1,000 دولار أمريكي، أما في متجر Goat، فيبلغ سعرها 800 دولار أمريكي لزوج مستخدم، و 865 دولارًا أمريكيًا لزوج جديد.

أحذية Yeezy

تعتبر أحذية "Yeezy" الناتجة عن تعاون كيني ويست وأديداس مثالًا آخر معروفًا على ارتفاع سعر الأحذية الرياضية الشهيرة في سوق إعادة البيع، وبينما يبلغ السعر الأصلي لحذاء "Nike Air Yeezy Zen Gray" 250 دولارًا أمريكيًا، تبلغ قيمته في متاجر إعادة البيع 2,139 دولارًا أمريكيًا - أي أن سعره تضاعف بنسبة 800%.

ويبلغ سعر حذاء "Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black Reflect" في الأصل 220 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح الآن للشراء في متاجر إعادة البيع بسعر 1,437 دولارًا أمريكيًا، أما حذاء "Adidas Yeezy Boost 350 V2 Cloud White Reflect"، الذي تم إصداره قبل شهر واحد فقط في شهر سبتمبر 2019، فيبلغ سعره 220 دولارًا أمريكيًا، ويتم الآن إعادة بيعه مقابل 700 دولار أمريكي.

لا يوجد حد لهذه الأمثلة المتطرفة، حيث تتم إعادة بيع زوج من "Yeezy Boosts" الذي يبلغ سعره الأصلي 300 دولار أمريكي بسعر 1,239 دولارًا أمريكيًا، أما حذاء "Nike Air Fear of God 1 Sail" الذي يبلغ سعره الأصلي 350 دولارًا أمريكيًا، فهو متاح للشراء الآن في سوق إعادة البيع بأسعار تتراوح بين 400 دولار أمريكي، وأكثر من 1000 دولار أمريكي.

ومن جهة أخرى، يبلغ سعر حذاء Bodega x New Balance 997S No Days Off 160 دولارًا أمريكيًا، ولكن يمكن شراؤها الآن بسعر 3,579 دولارًا أمريكيًا من Farfetch، ويباع حذاء"Cactus Plant Flea Market x Nike Air VaporMax 2019" مقابل 250 دولارًا أمريكيًا، ولكن يمكنك الآن شراء زوج مقابل 594 دولارًا أمريكيًا، و 705 دولارًا أمريكيًا، و 1,117 دولارًا أمريكيًا من مختلف متاجر إعادة البيع الشهيرة.

والسبب وراء الزيادة الكبيرة في أسعار هذه الأحذية هو محدودية توفر هذه الأحذية وندرتها، خصوصًا أنها تنفذ من المتاجر في غضون ساعات أو أيام على إطلاقها، حيث يُسارع أشهر النجوم و المؤثرين وعشاق الموضة إلى الحصول على زوج منها، ويبلغ عائد إعادة بيع الأحذية الرياضية المحدودة أكثر من ملياري دولار أمريكي كل عام.

لطالما كان الخلل بين العرض والطلب على مر التاريخ دائمًا أحد العوامل الرئيسية لشعبية سيء ما، وتُعدّ صناعة المجوهرات الدليل الأمثل على ذلك، كما أن الرغبة الإنسانية الفطرية تحفز على امتلاك شيء حصري للتفوق على الآخرين، والأسعار التي تناولناها في هذا المقال تؤكد لنا إلى أي مدى يمكن للشخص دفع أسعار خيالية للحصول على زوج من الأحذية.