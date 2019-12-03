مجموعة جديدة لإطلالات الجينز من مجموعة أزياء كروز 2020

موضة الجينز، كانت ولا تزال صيحة رائجة في عالم الموضة. وحافظت هذه الصيحة على مكانتها ضمن اتجاهات موضة 2020، لا سيّما في عروض كرزو لهذا الموسم. وقد لفتتنا موديلات متنوعة للجينز كبالبدلات، والفساتين وغيرها من التصميمات التي ترضي جميع الأذواق وتناسب جميع الاطلالات، سواء النهارية أو المسائية.

نقدّم لكِ باقة من أجمل موديلات الجينز ومن أشهر الماركات، لتمنحكِ خيارات رائعة وتصميمات مبتكرة لاطلالات مميزة هذا الصيف.

أحدث موديلات الجينز من مجموعة أزياء كروز 2020

أسرار تنسيق موضة الجينز

ظهرت عارضات بالمان Balmain بفساتين بياقة عالية Halter محدّدة للقوام، وازدان بعضها بالريش النافر حول منطقة الساقين، تصميم مبتكر يشجعنا على اعتماد الجينز في المساء، بخاصة بتنسيقه مع صندال بعكب عالٍ وحقيبة كلاتش مطرزة.

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جاكيت الجينز لإطلالة مميزة من Balmain

تجرئي ونسقي الجاكيت الجينز مع قميص فضي وبنطال محبوك بالترتر الملون، على غرار عارضة ماركة نيكول ميلر Nicole Miller لاطلالة مميزة تتوجهين بها لمناسبات الأصدقاء.

الجينز لاطلالة مريحة للمحجبة

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للمحجبات رصدنا لدى دار ديور Dior تشكيلة فاخرة من تنانير الجينز الطويلة، نسقيها على طريقة عارضات الدار الفرنسية العريقة مع قمصان مزخرفة، وأحذية مسطحة لاطلالة مريحة في العطلات الصيفية.

موديلات جينز بترقيعات داكنة

حافظت صيحة اعتماد الجينز في الطلة الواحدة Denim on denim على مكانتها ضمن اتجاهات موضة 2020، فلفتتنا اطلالات عارضات ستيلا مكارتني Stella McCartney و Dsquared2 بالبدلات الجينز، بخاصة المزينة بترقيعات داكنة، نسقيها مع اكسسوارات باللون الجملي لاطلالة على الموضة.

الجينز لاطلالة كلاسيكية Stella McCartney

- بخلاف الفساتين الجينز التي تصدرت مشهد الموضة، أحببنا التايور الدنيم من ماركة سي باي كلوي See by Chloé، جربي تنسيقه مع حقيبة حمراء وصندال بلاتفورم أبيض

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