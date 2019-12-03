غنى لأمهات سجن القناطر والشهداء.. مواقف إنسانية بمسيرة شعبان عبد الرحيم

توفي اليوم الفنان شعبان عبد الرحيم، عن عمر ناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري، وكان أخر ظهور له خلال حفلة في الرياض على كرسي متحرك نظرًا لإصابته بكسر في قدمه مع تركيب "شرائح" و"مسامير".

كانت حياة الفنان شعبان عبد الرحيم، مليئة بالمواقف الإنسانية، من أبرزها كما يرصدها "هُن".

يشارك في حفل عيد الأم في سجن القناطر الخيرية

حرص أن يرسم الفرحة على وجوه الأمهات في سجن القناطر الخيرية للنساء في حفل عيد الأم، متمنيًا عدم عودتهم مجددًا، حيث وجه حديثه لهن، قائلًا: "يارب ما ترجعوا هنا تاني وتخرجوا بالسلامة".

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تقديم أغنية لـ شهداء حوادث القطارات.. "ياقطر ياللي ماشي تدوسنا"

حرص الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته، على تقديم أغنية لضحايا حوادث القطارات، جاءت بعض كلماتها: "يا قطر ياللي ماشي تدوسنا.. ما إحنا اللي جبناك بفلوسنا.. لحد أمتى عليا تدوس".

هدية شعبان عبد الرحيم لوالدته على الهواء

حرص الفنان شعبان عبد الرحيم على تقديم هدية لوالدته على الهواء مباشرة اثناء استضافته في إحدى برامج الحوارية، ليعبر عن حبه لوالدته وتقديره لها ومجهوداتها المستمرة معه.