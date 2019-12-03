"محدش هيحل مكان مراتي".. شعبان عبدالرحيم وعد وأوفى

دائمًا ما كان الفنان شعبان عبدالرحيم، يرفض الزواج بعد وفاة زوجته "أم عصام"، التي توفيت في 1 ديسمبر عام 2013، ومنذ ذلك الحين وهو يؤكد على حبه لها واستحالة استحواذ سيدة أخرى لقلبه وحياته، رغم الشائعات التي لحقت به بزواجه من أخرى، والتي نفاها في أكثر من مقابلة تلفزيونية، حتى لحق بها اليوم في الشهر ذاته التي توفيت فيه، عن عمر ناهز 62 سنة بعد تعرضه لوعكة صحيه نُقل على أثرها إلى مستشفى المعادي العسكري ليمكث في الرعاية المركزة حتى أُعلن عن وفاته.

وخلال استضافته في برنامج "صبايا"، مع الإعلامية ريهام سعيد، نفى حقيقة زواجه والشائعات التي لاحقته وتداولتها وسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أنه وعد زوجته"أم عصام"، بعدم الزواج من أخرى، خلال استضافتها له في 12 نوفمبر من العام الماضي، "كنت بحبها، ولما كانت تعبانة قولتلها لو مُتي قبلي مش هتجوز عليكي، مكنتش مصدقة، كان بتغير عليا جدًا، "محدش هيحل مكان مراتي في الدنيا تاني".

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.