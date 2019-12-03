بيلا حديد تعترف بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط

اعترفت العارضة الأميركية الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، البالغة من العمر 23 عامًا، بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط التي عانت منها كعارضة أزياء.جاء ذلك في حوار معها أثناء مهرجان فوغ للأزياء في باريس، حيث ناقشت كل شيء بدءًا من ضغوط العمل التي تعرضت لها إلى أفكارها حول معرض فيكتوريا سيكريت للأزياء.

خلال الحوار اعترفت حديد بأنها كانت تصارع للتعامل مع صحتها العقلية في ضوء نجاحها المهني، وقد مرت عليها أوقات كانت تبكي فيها كل يوم، وأنها غالبًا ما كانت تشعر بالذنب؛ لأنها تعاني من الاكتئاب على الرغم من أنها تعيش حياة رائعة.وقالت إنها لم تكن ترغب بالحديث عن ما مرت به، فقد كانت تشعر بالذنب؛ لأنها تعيش حياة رائعة، ولديها الكثير من الفرص للعمل ومع ذلك ما زالت تشعر بالإحباط... وأضافت: "أعتقد أن هذا ليس منطقيًا ".

وتابعت قائلة: "كنت أبكي كل صباح، وأثناء استراحات الغداء، وأبكي قبل أن أنام. مضت فترة كنت فيها غير مستقرة عاطفيًا. لقد كنت في الثامنة عشرة من العمر فقط وأعمل 14 ساعة يوميًا لمدة أربعة شهور متواصلة. كنت أشعر أنني في دوامة، وأن كل ما أريده هو أن أتنفس قليلًا.

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وعندما سئلت لماذا قررت الإفصاح عن مرضها قالت: "لقد شعرت أنه من المهم أن يعرف من يتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك ضوءًا في نهاية النفق، وآمل أن يكون اعترافي حافزًا لمن يعانون من الاكتئاب على طلب المساعدة".

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وكانت حديد شاركت في عروض الأزياء الخاصة بفيكتوريا سيكريت ثلاث مرات، وقالت، المرة الأولى التي شعرتْ فيها بالراحة لعرض الملابس الداخلية كانت في عرض أقيم خلال أسبوع الموضة في نيويورك في أيلول الماضي، حيث كان العرض يضم عارضات من جميع الأعمار والأشكال والأعراق، وظهرت حديد في العرض وهي ترتدي ملابس داخلية صفراء زاهية قالت إنها شعرتْ، للمرة الأولى، أنها مثيرة جدًا وهي تقوم بعرض هذه الملابس.

في الشهر الماضي، وفي موقعها على إنستغرام، تحدثت حديد بصراحة عن كيفية تعاملها مع صراعاتها في مجال الصحة العقلية، وذلك في معرض شكرها للمعجبين الذين هنأوها بعيد ميلادها.وقد كتبت تقول "أود أن أقول إن ما ترونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس الحقيقة، فالسعادة التي نخلقها هناك، رغم الحزن الذي يغلف حياتنا في الواقع، لا معنى لها، ولكن في بعض الأحيان يبدو من الأسهل الاحتفاظ بحزنك لنفسك بدلًا من الحديث عنه".

وحثت العارضة الشهيرة معجبيها على عدم الخوف من طلب المساعدة إذا احتاجوا إليها قائلة: "عندما تشعرون وكأن العالم ينهار من حولكم، من الأفضل لكم طلب المساعدة... ليس عليكم التعامل مع هذه المشاكل بمفردكم".

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