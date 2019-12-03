تحذير من جلوس الأطفال أمام الشاشات.. وإليك المدة المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن جلوس الأطفال أمام الشاشات لمدة طويلة يهددهم بالبدانة.
ولتجنب ذلك ينصح الخبراء الألمان الوالدين بتحديد مدة الجلوس أمام شاشات الحواسيب والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب بحيث لا تزيد عن 30 دقيقة بالنسبة للأطفال بين 3 و6 سنوات وعن ساعة واحدة بالنسبة للأطفال بين 6 و11 سنة وساعتين بالنسبة للأطفال بدءا من عمر 12 سنة.
ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل 3 مرات أسبوعيا للحفاظ على الرشاقة واللياقة البدنية.
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