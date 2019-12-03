“شاهد” جوهرة تجلط حماتها وتتجاهل تسريب فيديوهاتها الإباحية وتظهر في وصلة رقص مثيرة!

عادت الراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا المعروفة بـ”جوهرة”، إلى إثارة الجدل مجدداً بظهورها المثير عقب فضيحة فيديوهاتها الاباحية التي جرى تسريبها في الايام الماضية.

نشرت جوهرة فيديو عبر خاصية “ستوري” على انستغرام، وهي ترقص وترتدي فستاناً أبيض قصيراً، وهو ما جعل الجمهور يشعر أنها تتجاهل الأمر بطريقتها.

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يذكر أن مصادر قضائية قد قالت إنه في حال ثبوت أن الراقصة جوهرة هي من ظهرت في الفيديو فإنها تواجه تهمة نشر فيديو إباحي وممارسة أفعال فاضحة حيث يندرجان تحت مسمى جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور أو جريمة الفعل الفاضح العلني.

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وفجرت الراقصة الشهيرة “جوهرة”، موجة جدل واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت حديث الشارع في مصر بعد تسريب “فيديو مخل للآداب” لها.

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وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور الخاصة جوهرة، في غرفة نومها بصحبة صديقها، في أوضاع غير لائقة.

ولم تكن هذه الحادثة هي الاولى من نوعها للراقصة المصرية الشهيرة، بدل مرت بعدة حوادث من قبل كانت على النحو التالي..