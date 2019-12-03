صور.. ريم البارودي تهنئ أمير شاهين بعيد ميلاده: ربنا يديمك في حياتي

بـ4 صور تجمعها بالفنان أمير شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، هنأت الممثلة ريم البارودي صديقها بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ريم" بفستان صيفي متوسط الطول، وأحمر اللون، ومزين بنقاط بيضاء، خلال احتضانها لـ"أمير"، المُطل بقميص يحمل اللون الأزرق الفاتح، وبنطلون جينز، معلقة: "مهما أكتب عمري ما أعرف أوصف شعوري، أو أقدر أحكي عن 15 سنة صداقة".

مضيفة: "ربنا يديمك في حياتنا جميعا لأنك ونعم الصديق بجد واسمك على مسمى، أمير أصحابك، كل سنة وأنت دايما كدة متربي وطيب عقبال مليون سنة".

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ورد الفنان الشاب على التهنئة، قائلا: "حبيبتي وصحبتي وعشره عمري، اللي مقدرش أبدا استغني عنها، ربنا يخليكي ليا، ديما في حياتي ومع بعض العمر كله يا أحلى ريكا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوزالـ28 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "مش كنتم اتجوزتوا بعض.. أنتم الاتنين جدعان وولاد بلد"، و"هو أنتم متجوزين؟"، و"حساكي أخته الصغيرة".