"كل ما افتكرها أعيط".. شعبان عبدالرحيم متحدثا عن زوجته "أم عصام"

علاقة عاطفية من نوع خاص، جمعت بين الفنان شعبان عبدالرحيم، الذي أعلن ابنه خبر وفاته، في تصريح خاص لـ"الوطن"، عن عمر ناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري منذ قليل، بزوجته "أم عصام"، التي كان يعبر عنها وعن حبه وامتنانه لها بين الحين والآخر، قبل وفاتها وبعده، فدائمًا ما كان يثني على تحملها الصعاب قبل بداية مشواره الفني، فكان يصفها بأنها رفيقة دربه وشريكة حياته.

"وش السعد عليا وشريكتي أيام الفقر، وأم عصام"، هكذا وصف الفنان شعبان عبدالرحيم، علاقته بزوجته التي كان يكن لها كل الحب والتقدير والذي كان يظهر دائمًا خلال لقاءاته وحواراته التلفزيونية، والذي بكي على فراقها حينما توفاها الله، في 1 ديسمبر 2013، وذكر خلال تواجده ببرنامج "بدون ماكياج"، مع الإعلامي "طوني خليفة"، على فضائية "القاهرة والناس"، "مفيش حد يقدر يحل محلها، مفيش ست تقدر تحل مكان مراتي، مهما كانت مين، كنت مرة بزعقلها، قالتلي أنا مش لاقية حد كبير اشتكيله منك".

وتابع باكيًا، في سرد التفاصيل التي جمعت بينهما، وأسعد اللحظات، مفيش حد يقدر يعوض غيابها، "أنا ممكن أقرالها الفاتحة".

Advertisements

وخلال تواجده في إحدى البرامج التلفزيونية، عبر عن حبه لزوجته الراحلة وافتقاده لها رغم مرور 4 سنوات على رحيلها، أثناء استضافته برفقة حفيده عمر، "بعد مراتي مفيش ست تاني، تقدر تاخد مكانها، أنا متجوز وأنا عندي 15 سنة، قولتلها أنا من بعد منك عمري ما اتجوز، بروح أزورها في المقابر كل يوم، كل ما افتكرها أعيط، حتى وأنا قاعد في البيت".

"محدش هيحل مكان مراتي في الدنيا تاني"، هكذا رد الفنان شعبان عبدالرحيم، على حقيقة زواجه مجددًا بعد وفاة زوجته، خلال تواجده في برنامج "صبايا"، مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال استضافتها له في 12 نوفمبر من العام الماضي، "كنت بحبها، ولما كانت تعبانة قولتلها لو مُتي قبلي مش هتجوز عليكي، مكنتش مصدقة، كان بتغير عليا جدًا".

كان الفنان شعبان عبدالرحيم، طرح مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.