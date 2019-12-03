"احميها من الختان".. حملات توعوية لطلاب المدارس

في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "احميها من الختان" خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مجموعة من اللقاءات في بعض من المدارس المجتمعية الذكية بمحافظة الأقصر، تم خلالها عرض لمحتوى توعوي عن أنواع العنف الموجه للمرأة، و من ضمنها الزواج المبكر والختان، حيث تم دعوة الأمهات والأطفال لرؤية المحتوى وحضور ندوة عن الزواج المبكر تم إلقائها بواسطة الدكتورة سعاد إسرائيل مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر. وسلطت الندوة الضوء على أهم القضايا التي تعاني منها المرأة في المجتمعات، وسعت إلى رفع الوعي بقضايا الختان والزواج المبكر، والتعريف بدور مكتب شكاوي المرأة، وأبرز العادات والموروثات الثقافية الخاطئة عن المرأة وكيفية محاربتها.

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