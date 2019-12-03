الامارات | هذه كمية السكر المسموح بها يومياً.. كحد أقصى

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه كمية السكر المسموح بها يومياً.. كحد أقصى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن كمية السكر المسموح بها يومياً تبلغ 25 غراماً كحد أقصى، موضحة أن هذه الكمية تعادل ست ملاعق شاي ممسوحة. وأوضحت المنظمة أن الإفراط في تناول السكر يهدد الصحة والجمال، إذ يرفع خطر الإصابة بالسكري والتسوس والبدانة والتجاعيد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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