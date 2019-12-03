"خيرتها بين الجواز والغناء".. رامي جمال يتحدث عن زوجته مع "صاحبة السعادة"

تحدث الفنان رامي جمال عن زوجته "ناريمان"، التي منعها من الغناء رغم عذوبة صوتها، على حد قوله، خلال لقائه مساء أمس في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي تصدر بعدها محرك البحث "جوجل".

"هن" رصد تصريحات الفنان الشاب عن زوجته، مع "صاحبة السعادة"، خلال الفقرات التالية:-

- "ناريمان زوجتي صوتها جميل للغاية".

- في بداية زواجي بـ"ناريمان" منذ 5 سنوات، خيرتها بين (الارتباط الرسمي) أو (الغناء)، قائلا: "قولتها اختاري، وممكن نفضل أصحاب وأعملك أغاني، بس مش هينفع نتجوز".

- سبب تخيير (ناريمان) بين الزواج والغناء، (لأني عايزة اهتمام من مراتي، وتبقى متفرغة ليا، وألاقيها طول الوقت، مش عايز إحنا الاتنين ملبوخين.

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- على الرغم من رفضي لدخول زوجتي الوسط الفني، إلا أنني سأقدم (ديو) معاها، لأغنية من تأليفي عن (خناقة خفيفة) بين الرجل والمرأة، حول (إن الراجل بيحلو زي الست بعد الانفصال).

- عقب (ديو) مع (ناريمان)، لن تغني مجددا، لتسعود للاهتمام بحياتها.

- دائما تسألني زوجتي أسئلة إجابتها في جميع الأوقات ثابتة، مثل: (هو أنا تخنت ولا لأ)، و(هو أنت بتبص على بنات تانية).