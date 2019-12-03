أكدت نتائج دراسة حديثة اجريت في إمبريال كوليج بلندن، أن ارتفاع السكر المتكرر يسرع من تدهور القدرات المعرفية، بسبب عدم قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز نتيجة ضعف إنتاج الأنسولين، ويؤدي عدم ضبط السكر إلى تلف بعض خلايا الدماغ.
وقام فريق البحث بمتابعة أكثر من 5 آلاف شخص لمدة 10 سنوات، وكان أكثر من نصفهم مصاب بالسكري، وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين في الدراسة من المصابين بالسكري تعرضوا لتدهور في القدرات المعرفية بمعدل أسرع من الآخرين.
وبحسب ما ذكره موقع "healthy life"، حثت توصيات الدراسة المصابين بالسكري على اتباع الإجراءات التي تحفز القدرات المعرفية للدماغ، مثل ممارسة التمارين الرياضية، وتعلّم مهارات جديدة، إلى جانب مراقبة نسبة السكر وضبطها جيداً.
كانت هذه تفاصيل خبر يسبب تدهور القدرات المعرفية.. خطورة ارتفاع نسبة السكر في الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.