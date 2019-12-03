يسبب تدهور القدرات المعرفية.. خطورة ارتفاع نسبة السكر في الدم

أكدت نتائج دراسة حديثة اجريت في إمبريال كوليج بلندن، أن ارتفاع السكر المتكرر يسرع من تدهور القدرات المعرفية، بسبب عدم قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز نتيجة ضعف إنتاج الأنسولين، ويؤدي عدم ضبط السكر إلى تلف بعض خلايا الدماغ.

وقام فريق البحث بمتابعة أكثر من 5 آلاف شخص لمدة 10 سنوات، وكان أكثر من نصفهم مصاب بالسكري، وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين في الدراسة من المصابين بالسكري تعرضوا لتدهور في القدرات المعرفية بمعدل أسرع من الآخرين.

وبحسب ما ذكره موقع "healthy life"، حثت توصيات الدراسة المصابين بالسكري على اتباع الإجراءات التي تحفز القدرات المعرفية للدماغ، مثل ممارسة التمارين الرياضية، وتعلّم مهارات جديدة، إلى جانب مراقبة نسبة السكر وضبطها جيداً.