الحقائب تكتسي بالمخمل هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تكتسي الحقائب بالمخمل في خريف وشتاء 2019/2020 لتضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة.
وأوضح خبير الموضة الألماني كارل تيليسين أن الحقائب تكتسي باللون الأسود لإطلالة فاخرة، كما تزدان بعض الموديلات بحليات ذهبية لمزيد من الأبهة. وتتناغم هذه الموديلات مع فستان سهرة مثير أو مع إطلالة البليزر والسروال الأنيقة.
وأضاف تيليسين أن الحقائب المخملية تتألق أيضا بألوان زاهية ذات طابع شتوي كالأصفر الخردلي والأحمر البوردو والأخضر الداكن. وتتناغم هذه الحقائب مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون، والتي تمتاز بطابع هاديء وبسيط.
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