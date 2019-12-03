طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو والكريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة كاسات الكنافة بالمانجو والكريمة على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المقادير: ١/٢ كيلو كنافة ١/٢ ١ كيلو مانجو مقطعة ١ ملعقة صغيرة سكر ٢ كيس كريمة خفق ٢ ملعقة كبيرة قشطة Advertisements ٥ ملاعق كبيرة زبدة ٢ كوب شربات الطريقة: - ابدأي بتفتيت الكنافة وخلطها بالزبدة ثم وزعي السكر عليها جيدا، ثم ضعي الكنافة في صينية وأدخليها الفرن. - اخرجي الصينية من حين لآخر وفتتي أجزائها بالسكين وقلبيها حتى تحمر من كافة الجوانب. الغرض هنا هو تحمير الكنافة وليس تسويتها كالمعتاد. - في هذه الأثناء قومي بتحضير الكريمة والمانجو عن طريق خفق الكريمة مع القشطة وتقطيع المانجو لمكعبات كبيرة. - اخرجي الكنافة واسقيها بالشربات. - وزعي القليل من الكنافة في كل كوب ثم ضيفي قليل من الكريمة وبعض قطع المانجو. ضعي مقدار آخر من الكنافة لتكون طبقة علوية، وزيني السطح بالكريمة والمانجو.

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