10 إطلالات استوحتها كيت ميدلتون من الأميرة ديانا منها فستان أحمر بنقشة البولكا

لندن ـ كاتيا حداد
تشتهر دوقة كمبريدج كيت ميدلتون بأناقتها وخصوصاً إختيارها لفساتين راقية تحبس الأنفاس، وعلى الرغم من ان كيت لم تلتق يوماً الأميرة الراحلة ديانا إلا انهما تتشاركان في كثير من المناسبات بإطلالات متشابهة، ولاحظنا ان ميدلتون حاولت تكريم الليدي دي في السنوات الماضية من خلال أزيائها.منذ أيام تألقت كيت بفستان أحمر بنقشة البولكا دوت من مجموعة Alessandra Rich تميّز بأكمامه الطويلة والياقة العالية مع ربطة حول العنق، ذكّرنا بإطلالة سبق أن تألقت بها الأميرة ديانا في العام 1981.
نقشة البولكا دوت من النقشات المحببة لكل من كيت والأميرة ديانا، حيث تألقتا بها في مناسبات عدة، كذلك نقشة الورود والتارتان وغيرها. كما أطلت كيت خلال حفل BAFTA بفستان بقصة الكتف الواحد من تصميم الكسندر ماكوين، ويشبه كثيراً اطلالة الاميرة ديانا في البرازيل عام 1991.وإلى جانب الملابس، تزيّن كيت إطلالاتها بمجوهرات كانت تعود لليدي ديانا.
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