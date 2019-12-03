بـ3 مكونات.. وصفة سحرية لعلاج الشعر التالف في المنزل خلال يوم واحد

بمجرد فصل الشتاء، تبحث الفتيات عن وصفات آمنة واقتصادية لتفتيح البشرة، مستغلات انخفاض درجة الحرارة، وضعف حدة أشعة الشمس، في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات المتخصصة في ذلك الأمر.
وفيما يلي، خطوات تحضير وصفة سهلة واقتصادية لعلاج الشعر التالف في المنزل، خلال يوم واحد، مع إمكانية تكرار الوصفة، مرة أسبوعيا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، المتخصص في الموضة والجمال..
مكونات وصفة علاج الشعر التالف
- الليمون
- خل التفاح
- الزبادي
طريقة تحضير وصفة علاج الشعر التالف
- خلط جميع المكونات السابقة جيدا، للحصول على مزاق كريمي.
- وضع الخليط على فروة الرأس.
- غسل الشعر بماء فاتر للحصول على نتيجة فعالة.
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