طريقة عمل البطاطا بالشيكولاتة

حضري لأطفالك مع دخول فصل الشتاء، طاجن البطاطا بالشكولاتة الساخنة، ذات المذاق الشهي، والفوائد الغذائية الغنية. مكونات البطاطا بالشكولاتة بطاطا مهروسة 1/4 كجم سكر جوز هند زبدة شكولاتة Advertisements فانيليا رشة ملح عمل البطاطا بالشيكولاتة طريقة تحضير البطاطا بالشكولاتة قومي بسلق البطاطا بالطريقة التقليدية، ثم قشريها واهرسيها جيدًا. امزجي البطاطا المهروسة مع جوز الهند والسكر، والملح والفانيليا. أضيفي الزبدة السائلة، وامزجي المكونات واحفظيها في الفريزر، ثم قطعيها إلى اصابع. قومي بوضع صوص الشكولاتة الساخن، على الخليط السابق.

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