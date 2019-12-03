لهذه الأسباب جسمك يحتاج إلى أوميجا 3

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.

وأضافت سابرسكي أن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميجا 3 بنفسه؛ لذا ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.